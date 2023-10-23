鴻海與裕隆集團2020年11月合資成立鴻華先進，其中鴻海持股49.92％、裕隆旗下華創車電持股47.96％，董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任、納智捷董事長左自生擔任副董事長，總經理為李秉彥。目前實收資本額159.13億元，掛牌上市後估增至174.31億元。

鴻華先進聚焦商用車、乘用車、技術服務等3大事業發展，致力於電動車專用平台、集中式電子電氣（EEA）架構、軟體定義汽車等三大核心技術，盼透過開放平台與委託設計製造服務（CDMS）商務模式，以共用來降低開發費用、縮短開發時程，並形成規模經濟。

鴻華先進成立3年以來迅速推出4台原型車，其中電動巴士MODEL T去年6月量產，已陸續交付全台客運業者，目前訂單大於產能。而SUV車型MODEL C本月已通過認證掛牌，12日迄今已接獲逾8千張訂單，預計將於本季量產、明年1月開始大量交車。

受惠電動巴士逐步交貨，鴻華先進2023年上半年合併營收2.82億元，已與去年全年2.96億元相當，前三季自結合併營收5.88億元、年增達3.75倍。不過，上半年稅後虧損8.95億元、較去年同期虧損3.96億元倍增，每股虧損0.56元。

展望後市，隨著MODEL T持續交貨，鴻華先進發言人王理巍看好今年營收可望年增逾2倍，配合MODEL C大量交車，可望帶動明年營收續繳雙位數成長。未來希望每年推動1台車款量產上市，其中MODEL B量產版預計明年底推出，MODEL C預計2025年第三季推出國外量產版。