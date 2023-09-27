女子25公尺空氣手槍27日迎接速射項目，中華隊3位女將「證件妹」吳佳穎、杜禕依姿和田家榛分別為294、285及290，與慢射項目成績相加後，中華女團獲得1737分，遭南韓1742分超車，屈居第4無緣獎牌。不過個人賽部分，吳佳穎雖以總分582分排名第10，但因各國最多只能有2人晉級，吳佳穎幸運闖進下午2點半的個人25公尺空氣手槍決賽。

慢射成績暫居個人第16名，吳佳穎在快射項目拿出亮眼表現，以97、97、100分，總分為294分；3人中慢射成績最高的杜禕依姿，則在快射項目射出93、96、96分，總分285分。中華隊3名女將26日在慢射總和成績為868分，位居第3，加上2人快射分數，中華女團拿下1447分，不過仍遭南韓1450分超車，日本也在後頭虎視眈眈，因此中華女團是否奪牌就得看稍後射擊的田家榛。

田家榛在速射斬獲97、97、96，總分290分，依舊無法壓過韓國最後一名出陣選手的成績，中華女團以1737分位於第4。不過在個人成績方面仍有好消息，吳佳穎在慢射、快射成績加總為582分，排名雖未及取8人晉級範圍，但中國、印度分別有3人闖進決賽，按規定必須剔除1人，排名第10的吳佳穎因而幸運遞補進入決賽。