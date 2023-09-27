(15:40更新勝部冠軍賽果)杭州亞運電子競技比賽，中華隊「石油王」林立偉與「GamerBee」向玉麟在「快打旋風5」項目均傳回捷報，向玉麟今於敗部第7輪以2比0擊退香港黃育祥，挺進敗部冠軍賽。林立偉在勝部冠軍賽則遭韓國金管禹2比1逆轉，明與向玉麟爭奪敗部冠軍，輸家銅牌，贏家搶金，獎牌成色至少「銀包銅」。

44歲的向玉麟已是第3度披上國家隊戰袍，希望替中華隊搶下亞運電競的首面獎牌，今天他在敗部比賽使用拿手的女特警Lucia，以2比0輕取黃育祥操控的美國空軍中尉角色Nash。

第2局黃育祥改用女性角色韓蛛俐，與向玉麟廝殺到第3回合，所幸Lucia堅持到底，在殘血狀態下於只剩7秒時KO韓蛛俐，以2比0殺進敗部冠軍賽。

林立偉在勝部冠軍賽用中東格鬥家拉希德（Rashid）對決金管禹的西班牙格鬥家巴洛克（BALROG），首局以直落2先聲奪人，但金管禹應變迅速，也以2比0扳平局數。決勝第3局林立偉首回合剩下53秒時KO對手，金管禹次回合還以顏色，兩人殺到第3局第3回合，金管禹連續攻擊得手，在剩下75秒就KO拉希德，取得明天坐銀望金的有利位置。