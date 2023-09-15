台鐵駕駛員憂心明年元旦台鐵公司化之後備勤津貼無法落實，醞釀中秋和國慶連假不上班。昨日下午行政院緊急召集協商，並同意自主備勤津貼法制化等事宜。由於台鐵工會並未鬆口是否屆時會維持營運，是否交通部會有去年五一「類火車」備案？交通部長王國材堅定表示「不會」。

交通部長王國材今天出席氣象署揭牌之前受訪表示，昨天下午行政院正副院長、主計總處、人事總處，與交通部、台鐵局召開會議，討論火車駕駛工會訴求，初步同意將現在已經在發放的自主備勤津貼法制化，其次是精進福利措施，用台鐵營業基金支應。

昨天也請台鐵局長向工會表達，工會已經接受到訊息，並約定下周三早上來交通部和王國材談對台鐵公司化的建議，最重要是提供安全疏運及營運轉好，這是台鐵公司化最重要的目標，交通部與所有人目標是一致的，有誤解 或其他建議，下周三將一一討論。

至於距離中秋只剩2周，火車駕駛工會還沒有鬆口到時是否上班，交通部是否有「類火車」備案？王國材表示沒有備案，昨天原則上已經初步同意工會的訴求，下周三也將討論他們的建議，因此他目前樂觀看待，應該不會有不加班的情況，會持續溝通。