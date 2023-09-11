大陸隨著擴內需、減稅費等一系列經濟穩增長政策發布，中國中小企業協會11日發佈的8月中小企業發展指數（SMEDI）為89.4，比上月上升0.1點，高於2022年同期水準，但仍處在景氣臨界值100以下。

從分項指數來看，8月宏觀經濟感受指數、綜合經營指數、市場指數和投入指數連續3個月上升，效益指數由平轉升，勞動力指數則在連續3個月上升後轉為下降，成本指數連續2個月下降，資金指數連續3個月下降。

另外8月反映企業信心狀況的宏觀經濟感受指數為99.1，比上月上升0.3點。8月市場指數為81.1，較上月提升0.2點，反映市場預期的細項指數穩中有升，顯示信心提振、預期恢復，企業投資意願有所增強。同時8月投入指數為83.4，比上月上升0.1點，調查的8個行業中，有半數行業投入指數上升。

根據第一財經報導，具體看到企業效益狀況仍不理想，由於市場需求不足，銷售價格低迷，企業收入與利潤不容樂觀。8月效益指數為74.4，比上月上升0.1，仍處於歷史較低位。

再分行業來看，工業、交通運輸郵政倉儲業、批發零售業、社會服務業和住宿餐飲業指數分別比上月提高0.3、0.2、0.2、0.1和0.1點；反觀建築業、房地產業和資訊傳輸電腦服務軟體業指數分別下降0.4、0.1和0.1點。

其中交通運輸郵政倉儲業指數連4個月上升，社會服務業、住宿餐飲業指數連2個月上升，暑期消費對服務業的拉動是主要原因。