女星楊謹華以演員身分出道後在偶像劇《敗犬女王》有不俗表現，從此一炮而紅，近年出演夯劇《華燈初上》蘇媽媽一角，重登演藝顛峰。近日楊謹華在外景節目中因為頻繁曬太陽，怎料卻舊疾復發，還好趕緊就醫，目前也將狀況穩定下來。

楊謹華在臉書發文寫道外景節目的心得，她非常喜歡台東的好山好水，很興奮這次跟著同事們要來一起服務客人，也讓她回想起很像在學校畢業後的那段打工的日子，但楊謹華坦言，但因為過於享受太陽的熱情，多年未發病的曬太陽過敏症竟然開始紅癢起來，已經是好久沒發生的病狀，還好有趕緊看醫生，目前狀況都有穩定住，而民宿目前也還有很多需要再努力的地方，擔任美學總監的她也會繼續加油，期待接下來的任務與客人。

事實上，楊謹華用心鑽研戲劇，演技一直以來備受肯定，楊謹華坦言，並沒有隨著年紀的增長而「習慣」落選，正因為喜歡每一個角色，所以沒有得獎，一定會有情緒，她很清楚，失落其實是源於「愛」，因為愛這一個角色，才能演活一個角色，更希望能為這一個角色拿到一個獎。

有一陣子，楊謹華對演戲沒有自信，她曾放下一切，飛往紐約進修一個月、專研戲劇，「離開熟悉的環境，再加上不同的語言，反而會讓自己更專注於學習演戲。」但楊謹華說，這一切並非運籌帷幄，而是一種直覺，「就是必須離開了，前往新的地方、擁抱未知。 」從紐約進修回來後，在演戲的過程，發現自己不太一樣了，但實際上有甚麼變化也說不上來，「如果做每個決定，都需要先衡量有沒有用，那反而會錯失更多成長的機會。」