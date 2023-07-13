YouTuber劉芒曾是時尚雜誌編輯，在網上分享改變運氣、提升形象的方法後爆紅，是許多粉絲心中的高情商代表，不過今年5月她遭合作攝影師爆料不夠敬業，刁難合作夥伴，讓外界跌破眼鏡，劉芒為此拍攝影片道歉，近日有網友挖出她多年前貼文，曾暗諷楊謹華難搞。

有網友在Dcard以「劉芒偷臭楊謹華？」為題發文，曬出劉芒2014年的貼文，當時她似乎仍在時尚界工作，工作中拍下楊謹華和劉以豪，並配文：「緊滑（謹華）本人好漂（ㄋㄢˊ）亮（ㄍㄠˇ)。」雖然表面是誇讚楊謹華漂亮，但括號內是用注音符號嫌對方難搞。貼文被挖出後，網友直言：「看來她以前當工作人員時也覺得明星難搞，結果自己當網紅後就百般刁難工作人員，真的是換了位置換了腦袋欸」、「劉芒真的沒資格講別人」、「跟我職場上遇過的難搞行銷女一樣，講別人難搞自己最難搞」、「靠北哈哈哈哈超好笑，人真的不要做壞事」、「很多篇都是他還沒當網紅就難合作了，是始終如一唷」、「是忘記刪嗎哈哈哈好好笑」。

也有人為楊謹華緩頰「我朋友之前百貨公司工作時遇過蘇媽媽（楊謹華《華燈初上》角色名），她說她算她遇到的裡面脾氣比較多一點的；但劉芒自己有啥資格說人家笑死，蘇媽媽至少專業又敬業吧」、「我是沒有跟劉芒合作過 但是謹華我覺得很友善，不難搞啊，前五星飯店公關路過」。