市議員劉康彥也在臉書貼出2021年「新竹市國際展演中心預定地」工地現場挖出大量廢棄物的截圖。（截自劉康彥臉書）

新竹市議會國民黨團9日開記者會，指大雨過後南寮國際風箏場，挖出內衣、馬桶鍵等廢棄物。民進黨新竹市議員劉康彥在臉書指出，產發處已多次說明，出現磚塊、石塊可能是不肖人士傾倒，或過去工程臨時鋪道廢棄物未完整清除，建議市府比照過去處理國際展演中心模式，還原事實真相。

劉康彥在臉書指出，南寮風箏賽場出現磚塊、石塊的原因，產發處已多次說明，一是被不肖人士傾倒，二是過去工程臨時道路鋪設的廢棄物未完整清除。今年3月時，也有網友爆料風箏場疑挖出馬桶蓋，劉康彥說，當時他也找出十幾年前風箏賽場改造前的照片，並說明他的看法。

劉康彥指出，風箏賽場特別是魚鱗天梯周邊，過去是大面積的硬鋪面廣場、柏油路面、水泥堤防、人行道，後改造成簡易綠美化風箏賽場，由於處理大量營建廢棄物，包括清運費和最終端的處理費相當花錢，在節省公帑的前提下，當初的「契約」就允許廠商就地敲碎、覆土掩埋。

劉康彥也舉例，並貼出2021年「新竹市國際展演中心預定地」工地現場挖出大量廢棄物的截圖，指當初國際展演中心挖到大量垃圾的土地，是2011年國民黨前市長許明財任內，台肥都更回饋捐贈給市政府，並改為停車場使用。一直到2021年，國際展演中心施工廠商整地時，才赫然發現底下滿坑滿谷、多達5百噸的廢棄物。

但當時的市府團隊，不但立即停工、封鎖現場、隨後也進行大規模開挖，徹底清出廢棄物，過程中，不論是林智堅或民進黨議員，從來不曾指責和影射前朝的許明財及其團隊，林智堅更未曾用「新竹市最大廢棄物掩埋場」來形容自己的家園。

劉康彥也強調，如果南寮風箏賽場下面埋有像是國際展演中心預定地下方的土石、垃圾、帆布、輪胎、麻袋，建議市府比照過去處理展演中心的模式，一是封鎖現場，避免證據被破壞。二是大面積、大規模開挖，還原事實真相，如果有貪贓舞弊，也立即請檢調調查，讓一切公諸於世，不要持續讓「影射」成為政治攻防的工具。