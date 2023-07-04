澎湖一家私廚老闆繼先前爆發4萬1千元的消費糾紛，近日又鬧出濫用男星高捷合照打廣告風波。其實該老闆除了該家私廚外，名下還有另一家韓式燒烤火鍋店，沒想到卻有網友挖出，老闆竟用本名在美食評論網站留下5星好評心得文，引發熱議。

澎湖私廚上個月初遭民眾上臉書社團《爆料公社》公審，指控12名大人、10位小孩吃了4萬1千元，料理卻完全不符價值，食材只是煮熟、肉硬到無法吞下、調酒比感冒藥水還難喝；老闆則回應，他們選用的澎湖在地食材，絕對沒有亂哄抬價格，認為是糾紛只是因為「價值觀不同」。

私廚老闆在美食評論網站為自家餐廳留下5星好評。（翻攝自愛食記）

近日私廚老闆鬧出濫用高捷合照打廣告糾紛，有粉絲在臉書社團「爆廢公社公開版」分享此事，釣出一位網友分享，私廚老闆透過本名在美食評論網站留下5星好評，自誇CP值高，「餐廳老闆的用心在細節中看得見，令人不得不推薦！」

對此，許多人紛紛回應，「自己還開帳號給自己好評」、「令人鼻酸」、「超級自肥我快笑死」、「完整版實在是又臭又長…正常客人根本不會打這麼多字來誇獎店家，尤其講這麽細…通常都是很生氣踩到雷才會這麼鉅細靡遺」；消息曝光後，不少網友湧進老闆臉書洗版，「了不起，負責」、「怎麼有人有辦法狂吹自己的店還不用別隻帳號的」、「笑死，職業錯了吧，不請他當作文老師太可惜了」。