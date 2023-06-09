新竹市議會國民黨團9日在記者會上揭露，大雨過後南寮國際風箏場現坑洞，肉眼可見五花八門的廢棄物，更挖出內衣、馬桶鍵等。對此，市議會民進黨團發出聲明強調，有問題就送檢調，建議全面性開挖，以昭公信。

針對國民黨團指控南寮國際風箏場有如大型廢土場，民進黨團9日發出聲明指出，民進黨不會隨著這種抹黑起舞，有問題就送檢調。

民進黨團指出，如果市府覺得風箏賽場有問題，建議比照當初市府處理展演中心工地開工時挖掘到的廢棄物，封鎖整座佔地7.2公頃的風箏賽場，避免證據遭到破壞以及危害到民眾安全，全面性的開挖，並清除相關廢棄物，以昭公信，也強調若無民代指稱整座賽場底下皆有大秘寶一事，市府應盡速澄清。

新竹市議會新竹市重大工程品質監督小組8日下午會勘南寮風箏賽場，包括跨黨派議員陳慶齡、李國璋、徐美惠、孫鍚洲、吳旭豐、曾資程、楊玲宜、黃美慧、張祖琰、田雅芳，及鍾淑英議員助理、林彥甫議員助理均出席，市府張治祥祕書長、產發處、政風處等亦會同到場。

針對南寮風箏賽場挖出人造廢棄物，市府表示，3月會勘時就發現，紅火蟻肆虐、賽場草皮缺失等問題，表層開挖清除作業時，也發現人造廢棄物，當時研判風箏賽場表層人造廢棄物來源可能是歷來施工所遺留，或是原取用淤土來源非完全潔淨，也可能是遭人為傾倒。

市府指出，昨又發現多種廢棄磁磚瓦片水泥塊、數十公分大小之疑似營建廢棄物石塊、破舊女性內衣、疑似馬桶沖水把手等人造廢棄物，明顯已非施工疏失所能解釋，恐涉及蓄意傾倒，會持續行政調查釐清，若需刑事調查，將研議送檢調。