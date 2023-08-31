前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹，掀起許多討論，他的感情關係也成為外界關注焦點，霍華德曾坦承自己和5名女子生了5個孩子，不過有傳聞指出他的私生子數量可能高達12個，而魔獸30日罕見在IG公開與「一群自己小孩」的生活照，陣仗相當驚人。

霍華德曾貴為NBA第一中鋒，除了在NBA擁有過輝煌的戰績，感情史也相當精采，他曾在2017年接受美國媒體採訪時，坦承自己和5名女子生了5個孩子，甚至有多家八卦雜誌報導，他非婚生子女的「實際數量」可能高達12個，被笑稱可以組一支球隊。

而霍華德30日也罕見在社群公開與「一群自己小孩」的生活照，並寫道：「家人（愛心）」從照片中可見魔獸與自己的孩子們在美國奧蘭多住家外開心搭肩合影，並且還在車內自拍，而畫面中的小孩人數至少有「5男2女」。

事實上，前陣子魔獸才被傳出涉嫌強男網友「三人行」，還毆打、非法監禁對方。據外媒綜合報導，一名男網友斯蒂芬•哈珀 （Stephen Harper）表示他在2021年5月透過IG認識了霍華德，兩人約在魔獸的豪宅見面，一開始魔獸詢問他想不想進行「多人運動」，哈珀拒絕後，倆人在臥室裡親吻，之後對他性侵，報導內指出，魔獸因攻擊、毆打、非法監禁等遭到起訴。不過魔獸後來嚴肅否認相關指控，並表示自己不是會傷害他人的人。魔獸指出，自己沒有特別在意男網友的指控，不過讓家人看到那些內容，自己則覺得相當抱歉。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。