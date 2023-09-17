中國湖南長沙一處賣場日前發生一名母親當眾拿板凳狠砸女兒的誇張事情，如此由於該名母親的舉動實在太過誇張，一旁民眾阻攔後隨即報警。而該名母親之所以會如此暴怒，疑似是因為衣服被女兒的冰淇淋給弄髒所導致。

根據中國媒體報導指出，這起事件發生於14日，當時兩手提滿戰利品的女子帶著女兒在賣場內行走，而女兒不慎弄翻手中的冰淇淋，甚至因此弄髒母親的衣服。

原本只是簡單擦拭就能解決的問題，沒想到該名女子突然失控，第一時間就把女兒推倒在地，之後更把手上的東西放掉、改拿起地上的椅子很砸女兒。也由於女子的行為實在太過誇張，再加上女兒哭喊的求救聲，隨即就吸引到一旁的民眾。就有民眾看到後隨即衝上來制止女子的行為，並且通報警方。

報導中雖然並未透露女子的下場，以及後續警方的處理方式。但透過影片中約略可以模糊地看到，2名警察站在女童的身後安撫女童，而在不遠處可以看到一名女子疑似遭警方上銬銬住，推測可能是警方抵達現場後，女子疑似又對警方做出攻擊行為，結果導致警察當場上銬壓制。