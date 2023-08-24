中秋將至，看好炎熱天氣讓冰品買氣爆發，連鎖冰店也順應節日推相關禮盒。大霈24日替品牌站台，透露若在朋友婚禮上看見哈根達斯就會非常興奮，「我曾經最高紀錄一次在婚禮吃了5杯。」尤其草莓口味總能勾起幼時與家人去美國賣場買冰的回憶；另夏威夷果仁口味則是她前男友的最愛，當時也會特別買來請對方吃，她現場試吃時忍不住羞喊：「對啦！就是接吻的味道，甜甜的。」

哈根達斯「彩雲追月」冰淇淋月餅禮盒，外觀印花圖騰展現中秋意境，9入2980元。（哈根達斯提供／朱世凱台北傳真）

哈根達斯今年中秋推「法式盛宴」馬卡龍冰淇淋禮盒」，走粉色質感設計，口味包括草莓覆盆子馬卡龍等5種，標榜送給平輩最有面子；「彩雲追月」冰淇淋月餅禮盒，包裝以秋月夜、花卉飄散唯美意境，口味包括草莓、夏威夷果仁等9種，適合送給長輩展現大器。9月10日前買一盒享88折、最低可享72折；凡購買「萬彩映月」現貨或提貨單，於9月29日前提領或兌換加贈2張中秋饗月券。

酷聖石攜LINE FRIENDS推「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒，1680元。（酷聖石提供／朱世凱台北傳真）

酷聖石瞄準年輕客群與上班族，與LINE FRIENDS合作推「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒，內含3入冰淇淋無比派與6入冰淇淋餅乾，「冰淇淋無比派」選用經典香奶冰淇淋與極濃巧克力冰淇淋打造，口感介於蛋糕和軟曲奇之間；9月11日前早鳥預購享最低72折起，單筆訂購11盒以上，每盒再贈2張Take it雙球冰淇淋兌換券，預計今年可較去年買氣成長1.5成。