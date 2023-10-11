桃園市77歲林陳姓婦人身患癌症，仰賴每月9萬8000元的標靶藥物救命，雖然其使用的相關藥物於今年納入健保，婦人申請時卻被以「2年前曾用過免疫療法為由」拒絕，新北市議員鄭宇恩表示，每種適應症只補助一種療程，讓健保宛如是「下好離手的賭博」，希望能修改制度、與時俱進，更好的照顧患者。

依據現行健保制度，健保初步規劃每位病人每個適應症限使用一種免疫檢查點抑制劑且不得互換，亦不可合併使用標靶藥物，無效後則不再給付該適應症相關之標靶藥物，此制度用意是讓較多人可獲得給付，對家屬而言卻宛如是在跟健保「對賭」，因為選錯了療程就等於賭上了患者的命和全家財產。

新北市議員鄭宇恩呼籲成立癌症基金，癌症費用便能從此支出，避免擠壓舊藥的健保金額。（圖／黃威彬攝）

「真的是讓癌友下好離手，對患者和家屬而言都是一場賭博。」鄭宇恩表示，目前癌症是全國十大死因之首，而部分病患被排除在健保之外，對要面臨病痛折磨的患者和家人而言都是沉重打擊，且這還不是健保唯一的問題。

鄭宇恩提到，新藥科技發展迅速，根據醫學界統計，癌症新藥納入補助約要400天，甚至會高達700、800天，等同病患要苦撐2年才能等到「健保甘霖」，跟納入補助只需60天的日本相比，台灣的制度明顯十分落後。

鄭宇恩建議，為了避免新藥排擠舊的用藥，健保署應成立癌症基金，讓相關預算由基金來運用，並以商業保險來補足健保，而目前台灣的保險制度在核銷難易度和時程進展上都有許多進步空間，希望健保署能站在人道和救援立場上，盡快想到能夠照顧患者週全的方法。

財團法人癌症基金會董事長王正旭則表示，倘若患者有健保無法通過的相關爭議，可向全民健康保險爭議審議會提出申請，由健保署直接審查以爭取機會，也希望健保署勿溯及既往，以標靶藥物尚未納入健保前的療程來否定申請資格。

健保署表示，林老婦人使用免疫療法時正值疫情時期，院方可自行審查免疫療法，林老太太確實有使用此療法並給付，而法規明定每位病人每個適應症限給付一種免疫檢查點抑制劑且不得互換，這才會兩度駁回申請，如患者有疑慮，可請院方在60天內提出爭議審議以進一步釐清。

醫療制度日新月異，但健保和保險制度明顯跟不上，各界因而強烈要求改革。（示意圖／CTWANT資料照）

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