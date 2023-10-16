高市議員白喬茵16日赴議會財經部門質詢，她質疑高市府青年局青年創業補助審查機制過於簡陋，導致許多連鎖行業大量送件增加中籤機率，甚至連鎖情趣用品店、房仲都能申請，建議青年局強化審核機制，幫助真正需要幫助的青年。對此，青年局長張以理強調，補助申請不該拒絕行業別，但審查機制確實有精進討論空間。

白喬茵指出，青年局的青年創業補助申請書格式簡陋，申請人只需要說明創業動機歷程、營業現場照片、主要產品或服務、計畫開發的創新產品或服務，但產品研發過程、未來精進方向、財務規畫等詳細資料都不用提供就可以領到青創補助15萬，這完全不合理。

白喬茵實地追查發現，申請青年創業補助的店家當中，除了有全台涵蓋70間分店的連鎖情趣用品店，還有房仲業者，甚至沒有招牌、時常大門深鎖的公司都來申請青年創業補助，更聽到有已經關門的企業重新開張，就只為了讓二代能夠申領補助。

白喬茵質疑，青創補助的審核機制不夠嚴謹，事後也沒查核，且透過抽籤方式實施補助有相關疑慮，就有連鎖業者為了增加中籤機率大量送件，對真正需要幫助的年輕創業者非常不公平。他建議，青創補助依行業別分級，且申請需提報完整創業計畫書，並經過嚴謹審查會議，營運狀況也須持續追蹤，才能將有限資源花在刀口上。

張以理答詢指出，青創補助不能拒絕行業，有些可能是加盟，但年輕人會有屬於自己的創業構想，所以他們不會拒絕。而由抽籤決定則是考量公平性，且他們也會事先審查資格，但相關機制確實有其他討論空間，會針對議員的質疑，研議精進補強審核的方式。