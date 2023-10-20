新竹市議會即將展開第2次定期會，審查明年度市府預算，然而市議員曾資程指出，他收到市議會的公文，要議員將準備質詢的檔案先送到議會，怒批當議員10幾年首次遇到這種要求。新竹市議會回應，是為求順暢才先測試，絕非事先審查。

曾資程指出，他接到議會公文，當中提到「因應議會資安需求及質詢當日質詢簡報播放順暢，請議員於質詢前兩天提供簡報電子檔到議事組協助掃毒及測試」、「由議員助理協助播放簡報」，他說當議員十幾年，這種要求還是第1次遇到。

曾資程也質疑，難道議會要先進行審查嗎？是不是市府問不到題目，會不會從這邊先提供？如果不是兩天前提供簡報檔，議會是不是就不提供簡報服務？

對此，新竹市議會回應，如同發給議員們函文提到，是應議會資安需求及質詢當日質詢簡報播放順暢需要先行測試，議員可派助理在旁了解測試情形，測試完就可刪除檔案，初衷是希望是議事順利、質詢順暢，絕對不是要預先「審查」質詢內容。