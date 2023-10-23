國民黨市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝今天聯合質詢時，指市府為提高安南區文蛤養殖的品質，設置500多公頃養殖專區，卻仍核准範圍內的土資場證照，導致廢棄物汙染，大量文蛤死亡，陳情漁民也到場遞交陳情書。市長黃偉哲回應說，將了解情況找出真正原因解決問題；市府農業局長李建裕也指出，將找雙方溝通謀求解決對策。

漁民代表郭清連說，土資場陸續設置，已讓美麗的城西逐漸變成大型垃圾場，市府沒有與他們溝通，就輕率核准土資場的設置，又沒有好好監督、管理，長期汙染水源、土壤，導致文蛤的收成率僅有2成，請市府不要再核准土資場在城西設置。

李中岑指出，安南區文蛤養殖面積大，但養殖文蛤與蚵都一樣，如果水質不佳就會影響產量，安南區本來就有2座土資場，嚴重影響文蛤養殖業者，從賴清德擔任市長時代開始，業者就不斷陳情至今，後來市府劃定安南港溪524公頃為養殖專區，並公告範圍內的土資場，應於2020年8月26日起算180個工作天清除完畢。

不料，在養殖專區設立前，第3座土資場也在2020年遞件申請設立；土資場粉塵四處飛揚，周遭的文蛤表面都沾上粉塵大量死亡，養殖業者眼見辛苦化為泡沫，特別向國民黨團陳情；黨團曾前往現場會勘，看到養殖業者的損失也很不捨，特別在總質詢替業者伸冤。

蔡育輝除問黃偉哲有沒有去過現場看看，還說，文蛤養殖需要乾淨的水質，大家都知道，既然劃設養殖專區，為何還能讓土資場存在？農業局在公文中曾提醒此案有民眾陳情，為避免土資場核准設置會產生鄰避效應，建議參酌當地民眾意見，充分溝通，最後為何沒做？

蔡淑惠表示，既然農業局了解文蛤養殖業者的陳情原因，為何不積極作為協助養殖業者？卻只在公文建議溝通，結果土資場完全不跟養殖業者溝通就拿到執照，怎會發生這樣的情況？是要讓文蛤養殖業者自生自滅嗎？文蛤大量死亡是事實，究竟是要留下土資場或產銷班？

黃偉哲答詢認為，市府會去了解整個事件的原因，畢竟掌握前因才能解決問題；農業局長李建裕也強調，將委請第3公正單位採樣檢測，釐清文蛤死亡是否和土資場有關，也將邀請漁民與業者溝通，謀求合理的解決對策。