民眾黨總統參選人柯文哲的胞妹柯美蘭近期宣布，將以無黨籍身分挑戰新竹市區域立委，也讓該席立委的競爭陷入多方角逐的情況。而近日就有一份最新的民調指出，對於新竹市立委選舉呈現「四角督」局面，有58％的網友認為是「國民黨鄭正鈐」會當選，但也有35％的網友認為是「無黨籍柯美蘭」會當選，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》23日對於「民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭以『無黨籍』身份參選，讓新竹市立委選舉呈現『四角督』局面！你認為誰最有機會當選呢？」進行了網路民調，截至23日23時止，已有2萬人參與投票，有58％的網友認為是「國民黨鄭正鈐」、有4％的網友認為是「民進黨林志潔」、有35％的網友認為是「無黨籍柯美蘭」、有3％的網友認為是「時代力量邱顯智」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「鄭正鈐是很善良的委員」、「我是挺國民黨的，不過我覺得柯美蘭贏面也不小！高虹安都能勝選，可見新竹人想要改革的意願是很強的！國民黨、民眾黨要加油！無黨籍從政、白色力量崛起的影響，真的被很多民眾漸漸關注了！」、「支持國民黨立委侯選人」、「支持鄭正鈐委員」、「柯美蘭是黑馬，一定當選！」。