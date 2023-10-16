新北市社會局2012年起針對低收入與中低收入戶推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次，國民黨新北市議員江怡臻籲社會局比照北市，產檢至產後6 個月搭計程車都可以領補助，對此，社會局長李美珍回應，會朝此方向研擬看看。

江怡臻說，小孩出生要打疫苗與回診，認為好孕專車用意，是讓弱勢懷孕生養孩子能減輕負擔，因此期盼新北可以比照北市放寬期限到產後6個月都能申請補助，畢竟產後帶新生兒出門還是很不方便。

此外，新北好孕專車申請要求要有其配偶的身分證正、反面影本或戶籍資料影本，但江怡臻指出，現在是多元社會，很多姻狀況不一定有配偶，北市只要出示媽媽身分證即可，認為政府鼓勵提高生育率，新北申請資格應進一步放寬，甚至可以當領頭羊，帶動其他縣市一起。

李美珍表示，新北市一年有6000多名媽媽申請好孕專車，會依議員建議研擬看看，另目前新北好孕專車申請，只要媽媽提供身分證字號即可。