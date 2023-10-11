台灣全民健保制度舉世聞名，多次被國際媒體譽為「世界第一」，如今健保出現財務黑洞，民眾申請健保也難上加難。桃園77歲林陳姓老婦罹患肺癌，仰賴每月9萬8000元的標靶藥物救命，如今其使用的相關藥物雖幸運納入健保，但老婦申請時卻被以她2年前曾使用過免疫療法為由拒絕，全家經濟瀕臨崩潰。

由於現行健保規定每種病只補助一種療程，意思是這位老婦曾選擇使用免疫療法，不管有效沒效，健保都不再提供標靶藥物，此一規定似乎逼著病人拿自己的命進行一場豪賭，選對就能靠健保續命，選錯就只能自費砸大錢去買命。

77歲林陳姓老婦人罹患癌症，仰賴每月9萬8000元的標靶藥物救命，龐大醫療費用讓一家人喘不過氣。（圖／黃威彬攝）

10月4日上午，林小姐陪著年近8旬的老母親回醫院複診，在颱風將來的滂沱大雨中，她扶著母親走進院區，亦步亦趨的跟在媽媽身邊，母女兩人的手緊緊相握，而在這幅溫馨畫面的背後，卻藏著將一家人壓垮的龐大醫療費陰影。

「每個月9萬8000元，什麼的家庭能夠這樣花？」林小姐表示，母親罹癌前生活十分活躍，除了日常的打牌唱歌外，還能跟好友跳國標舞和爬山，直到2年前她自覺骨頭隱隱作痛，求助骨科卻被安排轉診至胸腔內科，前年10月確診肺腺癌非小細胞癌第4期，在醫生的建議下曾進行一次免疫療法，但身體出現嚴重排斥反應只好作罷。

「家裡已經沒有爸爸了，不希望媽媽這麼大年紀還要化療，這才決定吃標靶藥物。」林小姐提到，她曾目睹化療患者吃不下、睡不好還掉頭髮的景況，她不捨愛美的母親如此受罪，當時正好助攻非小細胞肺癌的新標靶藥「capmatinib」獲准上市，林家人討論後決定自費使用該藥物。

所幸此標靶藥物對病症有極大幫助，林老太太在持續服藥後病情逐漸穩定，生活品質幾乎回到患病前，但該藥每日得服用4次，老太太每月的藥費和醫療費超過10萬元，加上各種手術費用，林家人至今已燒掉近300萬元，沉重壓力壓得全家都喘不過氣。

今年6月，健保署通過「Tepmetkofilm-coated Tablets 225mg暨其藥品給付規定」，而該藥品與林老太太服用的「capmatinib」有相似療效，林家人聽聞此好消息時感激涕零、普天同慶，原以為肩上的擔子終於能稍稍減輕，現實卻狠狠地給了他們一巴掌。

林老太太前年10月確診肺腺癌非小細胞癌第4期，所幸病情在標靶藥物治療下逐漸穩定。（示意圖／123RF）

「原本以為終於得救了，心情就像在洗三溫暖一樣。」林小姐無奈表示，健保給付規定每月病人每個適應症限給付一種免疫檢查點抑制劑且不得互換，但當時健保並沒有給付該款標靶藥物，健保署溯及既往，用2年前無效的免疫療法為拒絕理由，讓他們難以接受，林老太太更因打擊過大，連藥都捨不得吃。

「又不是真的賺很多錢，大不了就不吃了。」林老太太表示，她眼見自己的病成了子女沉重負擔，數月前開始瞞著家人和醫生，將每日4顆的藥物減至每日2顆，直至近期要買藥時才被醫生發現，身體也因此出現抗藥性，如今只期望健保署能放寬限制，給癌友一條生路。

健保署表示，林老婦人使用免疫療法時正值疫情時期，院方可自行審查免疫療法，林老太太確實有使用此療法並給付，而法規明定每位病人每個適應症限給付一種免疫檢查點抑制劑且不得互換，這才會兩度駁回申請，如患者有疑慮，可請院方在60天內提出爭議審議以進一步釐清。

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