一名網友表示，他月領2萬6400元，每天工作8.5小時，沒勞健保、團保、獎金等福利，迄今遞了3次辭呈都被退回，外加公司老闆娘只要心情不好就會開罵，這種看人臉色的日子讓他苦不堪言。對此，其他網友紛紛勸他趕快走人，並指「記得離職後去檢舉」。

原PO在臉書社團「工作不順靠北一下」發文透露，目前月薪2萬6400元，工時8.5小時，當初公司說有紅利分紅，到頭來卻食言，也沒獎金、勞健保，團保等福利，外加老闆娘只要心情不好就會生氣，全體員工必須看人臉色過活，「她開心我們相安無事，她那天臉很臭，我們就死定了！」

原PO被退3次辭呈，非常無奈。（圖／翻攝自「工作不順靠北一下」臉書）

面對目前所處的職場環境，原PO迄今遞了3次辭呈都被退回，只被上司允許放假一週散心，讓他不禁直呼，「讓我離開不就好了！」另一方面，他也因公司的一再挽留有些動搖，並指上司沒再請人接替他的職位，「我是要絕情轉身離開嗎？」

貼文一出引發網友討論，相繼直言「2萬6400元隨便找都有，有什麼好屈就」、「趕快離職」、「今天如果薪資福利好還能忍，連勞健保都沒有，記得離職後去檢舉」、「直接走人就好，又不是幾10萬元的缺，領完薪水隔天就不用去了，離職不需要他們同意」、「你在留戀什麼」、「離職是告知，不用同意」、「光一個沒勞健保，一般人連去都不想去了」。

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