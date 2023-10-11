弘光科大學生黃茂畯（右）獲選第47屆國際技能競賽國手，勞動部頒獎狀感謝指導老師。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮系大一學生黃茂畯，國中是籃球隊選手，家人擔心他體型不高大，發展恐受限，加上媽媽是美髮師，轉而學習相關領域。黃茂畯獲選為第47屆國際技能競賽國手，12月將代表台灣參加阿布達比亞洲賽，希望能挺進明年法國里昂世界賽，為國爭光！

黃茂畯念國中時是籃球隊選手，他指出，家人考量他非高大體型，從事籃球運動發展恐受到限制，建議高中要學一技之長，加上媽媽為美髮師，高中選擇就讀東吳高職美容科，高一就被找去當選手，第一次參加全國技能競賽未獲選，高三在老師鼓勵下再拚一次，每天練習10小時以上。

「非常感謝老師林淑婉，總是不厭其煩分析別人作品的優缺點，鼓勵我再接再厲，激發我的潛能，也要感謝老師陳佳惠在上大學之後繼續接力執行培訓課程。」黃茂畯說，每天反覆練習技法需要極大耐力，才能夠發揮高度美髮技巧，達成比賽大會指定的男子髮型、女子髮型，以職場標準在賽場限時完成商業髮型的設計，靠的是極度熟稔剪髮、燙髮、染髮、整髮、吹髮等技巧。

黃茂畯強調，漫長的練習過程難免會碰到瓶頸，他通常會先休息一下調整心情，能夠進入第二階段國手選拔賽的選手技術水準都差不多，勝出最主要關鍵在於依主辦單位提供的主題造型照片，在真人模特兒身上完美呈現出來，必須依據模特兒臉型做微調，比的是觀察力、注重細節及細膩度。

黃茂畯說，接下來的國際賽挑戰更大，將認真配合勞動部及學校老師安排的訓練加緊練習，希望能夠拿到好成績，未來的夢想是開一間能夠發揮專長的髮廊。

弘光科大美髮系副主任陳佳惠表示，黃茂畯在高中奠定下良好基礎，加上勤練掌握各種美髮造型技巧，才能通過今年3月分區賽，7月的第一階段國手選拔及9月的第二階段國手選拔，接下來，學校會全力協助亞洲賽、世界賽的培訓及提供學生所有的相關支援。