2024總統大選逼近，台中捷運藍線的爭議再起。民進黨總統參選人賴清德日前到台中造勢時指「中市府將藍線路線站點改到有力人士家附近」，台中市長盧秀燕16日在議會接受質詢時喊話說，「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人中捷藍線」。

民眾黨市議員江和樹質詢指出，選舉到了，決戰中台灣，賴清德日前到台中造勢為了騙選票，瞎扯指台中市府因有力人士更改中捷藍線路線，要求盧秀燕解釋清楚。國民黨議員劉士州則說，對於賴清德的說法，交通部長王國材也說沒有有力人士，是打臉賴清德。

盧秀燕表示，捷運藍線是在前市長胡志強任內規畫，當時原本就是走台灣大道，「我沒有改，我只是把它改回來」，是有人改了胡志強當時規畫的路線，原本的路線是以最簡單、便宜的方式，從台中火車站直行台灣大道到台中港，但有人改路線拐進1個重劃區，且不跟沙鹿火車站共構，引起非常大的非議。

盧秀燕強調，為何本來走直線的中捷藍線，要改拐進沙鹿區某重劃區且不與火車站共構？因為非議很大，自己才把它調整回原來路線，這是施作最簡單、徵收最少且市民共識度最高的路線。

針對賴清德提到中捷藍線是他擔任行政院長時核定的，盧秀燕說，歷來捷運的審查都只到交通部，賴副總統可能太忙了，對他擔任行政院長任內沒核定這條路線也沒印象。

民進黨議員黃守達則反指說，台中捷運藍線可行性研究是2018年、前市長林佳龍任內核定，而胡志強在2014年規畫BRT藍線，顯示他當初就放棄了捷運藍線的推動，到底是誰在拖延藍線？誰在真正促成？市府相關單位不應陷市長於不義。