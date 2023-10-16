三度捧起冠軍金盃的台北富邦勇士，成功打造史無前例的勇士王朝，2022-23賽季主場上座率高達87%，高居聯盟之冠，該年勇士年度季票更在開賣一周內銷售突破千組，季票票房收入近兩千萬！2023-24年度季票將於18日開賣，本次增添販售籃下雙人沙發席，組合內容更以全新「星靛藍球衣」為本季亮點。PLG 11、12月例行賽單日票及11月勇士主場東超門票將在25日販售，邀請更多球迷加入應援行列，成為勇士新賽季最堅強的後盾！

每年開賣即秒殺的「MVP席」，保有原先A、B排限量販售100席外，本季特別增設六組籃框側邊雙人沙發席，特別與obis歐必斯國際家居合作打造勇士限定色沙發，讓球迷近距離觀賞禁區肉搏拼戰的同時，享受具視覺震撼、最尊榮、最舒適的觀賽感受。

購買A排可獲得勇士三連霸紀念外套、勇士星靛藍球衣、勇士三連霸冠軍紀念相框組及Mitchell & Ness X Braves經典老帽等，季票售價為80,000元（總價值90,460元）；B排可獲得勇士三連霸紀念外套、勇士三連霸冠軍紀念相框組及Mitchell & Ness X Braves經典老帽等，售價為70,000元（總價值78,280元）；雙人沙發席限量六組，可獲得勇士星靛藍球衣、勇士三連霸冠軍紀念相框組及Mitchell & Ness X Braves經典老帽等，售價為60,000元（總價值65,960元）。

陪伴勇士球員及球迷們三年的火焱藍特別版球衣將在新賽季正式改版為「星靛藍球衣」，選擇靛色代表穩重，更傳達勇士的意志力和專注，展現在比賽中的堅強決心與不屈不撓的態度，設計上融入勇士經典元素，意味著球隊的歷史傳承，側邊獨特的菱形紋路象徵超越自我，更重視每次訓練的成長，保有永恆不變的精神，也是對冠軍的渴望追求。「三連霸紀念外套」主體以柔軟的纖維毛料組成，兩側袖子使用皮革材質，採電繡方式呈現三連霸的榮耀紀錄布章，紀念著屬於勇士獨一無二的冠軍王朝。

去年同樣開賣短短一周內就創新高的「年度助攻王席」、「最佳第六人席」與「FA動次席」，今年組合內容豐富質感再升級！凡購買一樓A區、捍衛主場最佳區域的「年度助攻王席」，可獲得勇士立體毛巾繡紀念短T、Bitplay X Braves磁吸卡套手機支架、Yvonne Collection X Braves聯名紓壓套組（立體小骨頭抱枕、勇士藺草室內拖鞋、比爾好眠眼罩）等，讓家裡每個角落佈滿勇士專屬小物，陪伴球迷度過每一天。

身為勇士第六人必買、位於二樓C區的「最佳第六人席」贈送應援必備的勇士應援發光頭飾、全年氣候皆適用的勇士兩用造型抱枕毯，以及雨天也能帥氣登場雨傘王 X Braves聯名勇士經典紀念傘等。全場最香區域「FA動次席」，凡購買此區同樣可獲得雨傘王 X Braves聯名勇士經典紀念傘、Angels應援發光頭飾及Angels等身浴巾，讓Angels成為球迷生活中不可或缺的夥伴，在沒有主場的時刻也能溫暖你的心，還有機會參加Angels專屬限定活動！

新賽季季票開放2022-23季票球迷可於售票第一階段（10月18日中午12點至當日23:59截止）優先保留原位及第二階段（10月19日中午12點至當日23:59截止）優先換位，第三階段（10月20日中午12點至10月24日）為季票全面開賣。

勇士PLG主場開幕戰將於11月11日點燃戰火，交手新北國王，為2023-24例行賽揭開序幕，此外今年勇士二度挑戰東亞超級聯賽，本季落實主客場制，11月15日主場賽事於和平籃球館迎戰菲律賓電信。PLG例行賽及東超主場賽事門票將在10月25日同步開賣，售票分為兩階段，第一階段（10月25日中午12點至當日23:59截止）保留優先購買權給2023-24勇士季票球迷，第二階段（10月26日中午12點至比賽前一日23:59截止）全面販售，詳細票務資訊請於台北富邦勇士官方售票網及富邦勇士售票APP查詢。