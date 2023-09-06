板橋警方擴大稽查改裝車及取締危險駕駛。（警方提供）

新北市板橋警分局強力掃蕩轄內改裝噪音車、危險駕駛、攜帶刀棍等行為，針對轄區青少年經常聚集場所、幫派組合活動處所、出入分子複雜及曾有打架滋事等治安顧慮場所，持續實施擴大臨檢，防制犯罪發生。

為遏阻危險駕車行為，板橋警方於轄內數個重要路口採口袋戰術，實施機動測速照相及交通稽查，針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發。並在板橋、土城交界道路結合環保局稽查取締改裝噪音車，杜絕山道猴子進化都市猴子。

昨（5日）晚針對改裝車、噪音車等車輛共攔查百餘輛汽機車，取締無照駕駛7件，車輛改、換裝排氣管產生噪音，環保局取締25輛汽、機車不合格，依噪音管制法告發。另查獲詐欺通緝犯3名，違反菸害防制法2件2人、違反社會秩序維護法1件1 人。

板橋警分局長黃南山表示，警方持續加強稽查工作，並利用各種機會加強宣導，促民眾提升守法觀念，共同營造安全、順暢的行車空間。