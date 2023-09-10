台北市士林分局於暑假期間展開「防制危險駕車專案」勤務，不分平假日於陽明山周遭仰德大道、中山北路、中正路、基河路等前往山區要道，執行移動式測速照相取締，強力杜絕山道競速；取締期間拍攝到1名紅衣大型重機騎士，在速限40公里的路段飆速105嚴重超速，最高可罰3萬6。

警方表示，道路交通管理處罰條例第43條修正條文，自112年6月30日正式上路後，將危險駕駛中的「嚴重超速」定義由「超過最高時速60公里」修正為「超過最高時速40公里」。危險駕駛罰款上限也從24000元調高為至36000元，並另外祭出「吊扣牌照」6個月處分。

經統計，新法施行自112年6月30日至9月3日止，士林分局轄內設置路檢點攔查車輛，共計取締危險駕車38件、超速違規1357件及無照駕駛45件，執行成效良好，顯見防制山道猴子有成。

士林分局取締超速執法沒有假期，持續針對轄內陽明山區周遭等重要路段，不定時編排移動式測速照相勤務，以維護行車安全，防制事故發生，並呼籲駕駛人注意路段速限及速度管理，遵守速限；並養成開啟大燈、日行燈的良好習慣，接近路口應「慢、看、停」、「禮讓行人優先」，共同維護良好的交通環境。