養小鬼是一種流傳已久的宗教巫術，命理師小孟老師就分享，曾被介紹去一名大咖女星家中處理問題，結果進去嚇到，因為家中擺了一堆甕，旁邊還放了很多針頭，猜測是用來養小鬼，讓他看了忍不住發毛。

小孟老師在《危機女王》透露，香港有一名大咖女星，透過他的客人介紹，而他的客人和一個很有錢的企業大亨交往，甚至還懷孕，因緣際會委託他，用看風水的名義希望他處理這名女星的案子。

小孟老師強調大咖女星真的很紅，這個人不能透露，當他抵達對方的豪宅，發現好幾十個甕有貼符咒，外面有貼紅色的東西，上頭寫了泰文，擺在餐桌裡面，懷疑是從泰國請小鬼，另外還發現很多針頭和血糖機，猜測是要餵自己的血給小鬼，如果小鬼的能力愈來愈強，就會愈餵愈多。

小孟老師指出，女星請他處理，是想要把那些甕處理掉，但對方沒有出面，由於他看到牆上的婚紗照，才知道豪宅主人是誰，沒想到許聖梅驚爆「不是離婚了嗎？她老公還滿帥的，我還滿喜歡的」。

事後小孟老師幫忙處理，用鐵鍊綁石頭丟到維多利亞港，把小鬼送走，但僅收到60萬的報酬，「我那時候就想說，看起來好像很有錢，我們也是冒著生命危險」，怎料過了1年後，該名女星又來找他，認為運勢還是不順。

小孟老師最後發現和小鬼無關，是「生基」的問題，是一種道教風水秘術，相傳能夠改善命運，但有不好的東西在盤旋，以致於影響運勢。許聖梅則認為女星遭到小鬼反噬，才會走向離婚的局面。

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