正逢農曆七月，不少人會準備供品祭拜好兄弟，不過命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，中元普渡除了供品的選擇要注意外，還有一些禁忌別觸犯，包括祭拜時不可將手機放在普渡桌上、供品要雙數等，更強調拜完後不可將供品退貨，否則恐招來厄運，導致衰事連連。

▍手機不宜放普渡桌：手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。

▍普渡品要雙數：雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭、汽水祭拜最好要雙數。

▍罐頭不宜用辣味，以免好兄弟過辣發脾氣。

▍普渡用品有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。

▍罐頭、餅乾、零食不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。

▍不要有薑、蒜味的乾糧，因為薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。

▍普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵，以免觸怒好兄弟。

▍普渡中香不小心折斷要換新香，舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係，可再撿起重插。

▍普渡品若有拜臉盆、牙膏、牙刷，建議買新的。

▍拜完的供品可以吃，不用怕吃完會卡到陰。

▍不可將大賣場買來的供品拜完後再退貨，否則會減少福報，衰事連連。

▍燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢，因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。

▍祭拜時不要承諾好兄弟事情，例如「只要幫我賺大錢，我下次辦的會更豐盛…等。」因為好兄弟較直接，若下次沒有達到其認知要求，會讓主人較為不順利。

▍路過普渡桌若看見有人燒紙錢太誇張，不要直接理論，以免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。

▍燒紙錢建議蓋上蓋子，遠離花草樹木、電線、瓦斯桶、垃圾桶等，以免造成火災。

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