許多人採買中元普渡供品時，都會想到商品相當大份量的美式賣場好市多。一位女子近日分享，她在好市多繞了一圈後搬回了8箱不同口味的餅乾，普渡結束後馬上被掃光，也因此讓她相當好奇，其他人普渡時會買那些餅乾零食。不過卻有內行人警告「最近最好不要買乾糧」，原來有些不肖人士在好市多採買完供品、祭拜完後，又把商品拿回好市多退貨，引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，因為好市多的選擇相當多，身為採買者的她每次都為了中元普渡要買什麼零食而頭痛，最後只好購買同事們點名的起司捲心餅、日本乳酸菌餅乾、三明治餅乾，以及現場提供試吃的芝麻餅，4種不同的餅乾全都買了2箱，不過各種餅乾在普渡結束後立刻被同事們掃光，讓原PO忍不住好奇，「大家普渡都會買啥零食啊？」。

對此，許多網友紛紛回應，「芝麻餅，我女兒的最愛狂吃了一陣子」、「芝麻餅好吃，給小孩吃也合適」、「芝麻餅乾很好吃欸，追劇好夥伴」、「芝麻餅很好吃，我跟兒子都很喜歡」。

不過也有內行人提醒，「最近最好不要買乾糧，有的人拿拜完的去退貨，真的很糟糕」、「好兄弟如果吃了被拜過的供品，應該會對退貨的人很生氣吧？」、「之前有人就有PO，餅乾的箱子打開，裏面竟然有香灰，餅乾是完全未拆的狀況」。