命理專家曼樺老師分析8／27～9／2各生肖運勢，屬馬「一馬當先」，不論在事業、財運、愛情及健康都榜上有名，有機會遇到貴人，且有意外之財。

▍事業運

TOP1：馬

本周運勢當旺，一馬當先，出現貴人照顧，很可能有意外之財；切勿喜形於色，應把握機會，努力完成任務。

TOP2：蛇、豬

屬蛇本周運勢大有起色，否極泰來，要想大魚入網者，要先計畫好，想怎麼收穫先那麼栽。

屬豬看見未來曙光，布局已久的案子終於明朗，但仍需觀察一段時間。

TOP3：虎

幹部帶領團隊衝刺，激勵人心，不容浪費時間。

▍財運

TOP1：馬

喜歡賺錢的感覺，即使辛苦加班也值得，本周偏財運佳，趁勢抓住機會。

TOP2：虎

之前認為機會渺茫的業務，終於得到回報。

TOP3：蛇

在專業領域有機會擴大合作。

▍愛情運

TOP1：蛇

單身者愛情運上升，有機會在辦公室收到花。

TOP2：馬

家庭美滿，可以試著陪另一半騎單車環島。

TOP3：豬

家庭甜蜜，陪同另一半出席應酬，也因此增加人派，更能體會對方在外工作的辛苦。

▍健康運

TOP1：豬

健康運不俗，身體健康就是奮鬥的本錢，好好把握身體健康努力向前。

TOP2：蛇

要保持好身材，運動不可少；過甜的水果盡量在白天食用。

TOP3：馬

天熱懶得動，總是在冷氣房待著，建議傍晚到外面走路散步，增加運動量。