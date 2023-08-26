命理專家曼樺老師分析8／27～9／2各生肖運勢，屬馬「一馬當先」，不論在事業、財運、愛情及健康都榜上有名，有機會遇到貴人，且有意外之財。
▍事業運
TOP1：馬
本周運勢當旺，一馬當先，出現貴人照顧，很可能有意外之財；切勿喜形於色，應把握機會，努力完成任務。
TOP2：蛇、豬
屬蛇本周運勢大有起色，否極泰來，要想大魚入網者，要先計畫好，想怎麼收穫先那麼栽。
屬豬看見未來曙光，布局已久的案子終於明朗，但仍需觀察一段時間。
TOP3：虎
幹部帶領團隊衝刺，激勵人心，不容浪費時間。
▍財運
TOP1：馬
喜歡賺錢的感覺，即使辛苦加班也值得，本周偏財運佳，趁勢抓住機會。
TOP2：虎
之前認為機會渺茫的業務，終於得到回報。
TOP3：蛇
在專業領域有機會擴大合作。
▍愛情運
TOP1：蛇
單身者愛情運上升，有機會在辦公室收到花。
TOP2：馬
家庭美滿，可以試著陪另一半騎單車環島。
TOP3：豬
家庭甜蜜，陪同另一半出席應酬，也因此增加人派，更能體會對方在外工作的辛苦。
▍健康運
TOP1：豬
健康運不俗，身體健康就是奮鬥的本錢，好好把握身體健康努力向前。
TOP2：蛇
要保持好身材，運動不可少；過甜的水果盡量在白天食用。
TOP3：馬
天熱懶得動，總是在冷氣房待著，建議傍晚到外面走路散步，增加運動量。
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