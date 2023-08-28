不少女人都希望即使上了年紀，依舊能維持好的體態和美麗的容貌。《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍女、牡羊女、摩羯女越老越吃香，年齡對她們而言，反而是一種催化劑，不僅慢慢變得圓滑，且懂得利用自身魅力來放電，進而吸引不少追求者。

▍天蠍女

天蠍女隨著年齡的增長，心態也會發生變化，年輕時或許對愛情要求極高，但是當年齡越大，反而像變了一個人似的，即使對方表現不盡人意，她們並不會刁難苛求，而是更多溫柔和包容，所以自然能吸引不少追求者。

▍牡羊女

牡羊女不管到了多少歲，依舊充滿朝氣、活力，她們也時常覺得自身優點應該多展現出來被人看到，要不然太可惜了。而隨著年齡增長，將會變得越來越有心機，並且懂得何時該放電，製造加分機會，來激發異性對牡羊女的征服欲，在無形之中已被她們完全吸引而去。

▍摩羯女

年輕時的摩羯女大多不知變通，習慣說教，讓許多異性無法接受，但隨著年齡逐漸增加後，慢慢變得圓滑、懂得委婉的表達。另外，她們外表看起來也十分年輕，即使到了熟女年齡依舊能維持好身材，同時品味與消費能力也是逐漸增高，如此一來，自然也就越老越吃香。