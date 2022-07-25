氣場雖然看不見、摸不著，但還是可以感覺到，至於一個人的氣場是否強大，則與性格和成長經歷息息相關。命理網站「星座巫師」分享，獅子座、摩羯座、天蠍座氣場強大、不怒自威，讓人不敢輕易招惹。

1.獅子座「有勇有謀，氣場強大」

說到氣場，不得不提獅子座，他們天生霸道強勢，有強大的氣場，讓他們不管是在工作上還是在生活中，都給人一種不好惹的感覺。生活中的獅子座天生就具有領導風範，喜歡去指揮別人，也喜歡在一群人當中高談闊論，這樣能使他們的虛榮心得到大大的滿足。

獅子座喜歡受到萬人敬仰，那種高高在上的感覺能讓他們很有成就感，但獅子座並非空有虛名，他們的實力也是相當可觀的。獅子座有勇有謀、強勢霸道，在工作上給人一種不怒自威的感覺，他們說一不二、當機立斷，這種說到做到的執行力，也間接證明了他們不俗的實力。獅子座的氣場更是強大到不需要多說一句話，只用一個眼神就能讓對方膽戰心驚、瑟瑟發抖，他們的氣場與自身實力可是密不可分的。

2.摩羯座「氣場全開，工作狂」

摩羯座不善言辭、不苟言笑，但是一站在那裡，就會有一種強大的氣場，不容易讓人忽視。生活中的摩羯座就是一個工作狂，他們具有超強的思維能力，只要是他們經手的事情，就沒有辦不妥的，這種專注的辦事能力也深深地折射出強大的氣場。

不僅如此，摩羯座還有著正義的一面，就算是親人犯了錯，該怎麼懲罰就怎麼懲罰，絕不徇情枉法，而這也間接體現出了摩羯座強大的氣場，摩羯座不管在何時何地，高冷的氣場都很強大，震懾力十足，一個眼神就能秒殺一切。

3.天蠍座「膽量過人，乾淨利落」

天蠍座的高冷與摩羯座有得比，冷酷的外表下藏著大大的震懾力，讓一般人不敢輕易招惹和傷害他們，天蠍座是12星座中既有實力又有氣場的一個星座，他們懂得用實力來征服別人。

在人生的道路上，天蠍座敢於挑戰和奮鬥，做事有原則也有底線，給人一種氣場強大的感覺。天蠍座的氣場也表現在聰慧的大腦上，做事乾淨利落、不拖泥帶水，既有眼光也有膽量，不怒自威的強大氣場，足以讓每個人信服。