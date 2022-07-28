今晚（7/28）11點鬼門開，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，如果在鬼月做了10種夢境，像是鬼魂穿牆、被鬼追、自己變成鬼，或是夢到棺材、七爺等，都可能是即將發大財的徵兆。

●夢到鬼魂穿牆

代表你會穿越障礙，創業者能往前邁進，財富累積快速。

●夢到往生祖先來找你並發金光

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將有中樂透或威力彩的機會。

●夢到燒紙錢並且燒很旺

代表投資標的物旺到發熱，股票、基金、房地產全都漲到爆。

●夢到女鬼索命

這是一種大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產，都能大有展獲。

●夢到被鬼追

代表會被錢追著跑，創業中的人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；如果被鬼追的時候有夢中夢產生，則表示有擴廠的可能，貴人不斷提攜、業務提升。

●夢到鐘馗

代表會有貴人指點讓你發財。

●夢到七爺

七爺名字叫做謝必安，夢到祂代表延壽，會大發偏財運；反之，夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

●夢到棺材

夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

●夢到自己變成鬼

代表業務合作成功，欠款收回。

●夢到家中有人往生

大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透、威力彩。