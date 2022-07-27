中華航空參與日本The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」，共同推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，成為台灣第一架寶可夢彩繪機，預計秋季啟航，執飛東北亞、東南亞航線，陪伴旅客在疫情之後重返天空，悠遊自在飛往世界旅行。

「皮卡丘彩繪機 CI」的機身由寶可夢公司為華航專屬設計，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。11隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超高人氣寶可夢，也將陪伴旅客踏上精彩的飛行旅程。

The Pokémon Company董事福永晋表示，此次疫情重創觀光及交通業界，為了讓大家在疫情逐漸平息後重拾對旅遊的熱情，公司成立「飛翔皮卡丘計畫」，希望透過與大眾運輸工具及地方政府、企業的合作，鼓勵大家再次出外探索世界。

華航總經理高星潢說，很榮幸成為寶可夢在台灣的航空合作夥伴，「飛翔皮卡丘計畫」的宗旨與華航推動ESG的永續理念相通；雙方首度合作，籌備近2年的時間，攜手推出以寶可夢為主題、創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航最新客機A321neo擔綱，預計今年秋天完成彩繪噴漆出廠，希望藉由「皮卡丘彩繪機 CI」帶動疫後觀光復甦，鼓勵大眾重拾對旅行的期待。

高星潢透露，寶可夢彩繪機未來用來飛東南亞、東北亞區域航線，旅客會有很大機會接觸到這架飛機。本次計畫由寶可夢公司無償贊助、不收權利金，飛機塗裝的顏料也是由他們供應、控管，之後還會推出周邊商品，請旅客拭目以待。