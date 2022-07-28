農曆7月是民間俗稱的「鬼月」，今(28日)午夜就是農曆7月鬼門開的日子，習俗上自古就有許多禁忌不能觸犯，美女主播劉芯彤就透露友人曾因負債累累，便決定到陰廟求財，雖然願望靈驗了，但氣色卻越來越差，後來到大廟問神才知道帶鬼回家，讓一票網友聽了毛骨悚然。

劉芯彤表示兒時住處附近河堤有座陰廟叫做「萬善同」，裏頭存放無人認領的屍骨集中祭拜，不過此處是母親嚴禁她前往的禁區，直到當了記者要做神鬼專題，才首次踏進萬善同，因此得知有許多不可思議的故事，也回想母親從過去就常提醒她陰廟少去，若得要去一定要心存正念，千萬不要存有怪思想。

劉芯彤透露友人到陰廟求財下場竟是帶鬼回家。(主播 劉芯彤臉書)

劉芯彤因此想起曾有朋友負債累累，聽聞求財去陰廟最靈驗，便決定孤注一擲，沒想到從姑娘廟回來後，買什麼股票都漲，連買樂透也中獎，直言一輩子沒這麼好運過，沒想到手氣越來越旺時，晚上便開始夢到有妙齡女子來找他，而且都只出現背影，從未正面示人，直到雙親覺得友人氣色越來越糟糕，便到大廟求神問卜，才知道兒子帶鬼回家，後來找老師作法跟鬼談好條件，事情才圓滿落幕。

後來只要跟此友人提到姑娘廟或陰廟，他都會露出恐懼神情，還會規勸所有人不要跟他一樣，這也讓劉芯彤藉此經歷呼籲所有人：「今天午夜之後，就是阿飄一年一度放封的大日子，不管你信不信有阿飄，還是乖一點為妙」。