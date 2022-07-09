南橫公路梅山口至向陽段自從今年5月有條件開放以來，吸引許多民眾上山。但日前一場大學生出遊自撞車禍再令此路交通成為媒體關注焦點。交通部三工處甲仙段表示，交通事故以A3車禍為主（無人受傷事故）為主。六龜警方統計，5月至今共發生36件車禍。

警方統計，自5月1日起至今，南橫公路梅山口至埡口路段發生A2交通事故8件、A3交通事故28件。

甲仙段主要發生交通事故原因為車輛輕微擦撞，以及中午過後下山車輛車速過快，並於轉彎處越線擦撞為主。該段工作人員已於7月4日協同高雄市六龜警分局對梅山口至埡口路段盤點，將再作精進交通設施，但最重要的還是駕駛人的駕駛行為。

由於南橫公路路幅不寬，且山路蜿蜒，許多路段有速限。民眾如果趕時間，建議通行南迴公路即可。警方也呼籲，民眾行經山路請小心慢行，並請不要逆向行駛，以免發生意外。

今日截至11時止，南橫公路梅山口至向陽路段通行車輛計1528輛車次含汽車、大重機、普通重機車。