桃園市平鎮區溫姓婦人3日晚間前往藥局幫丈夫買藥，疑似停車時未注意大燈未關，就將車輛上鎖前往購物，等到取車時，發現車輛無法發動，但又急著返家，假日維修廠又未營業，正當不知所措時，恰巧巡邏員警經過，立即伸出援手，才讓婦人得以順利返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住環南路的溫姓婦人，3日晚間因丈夫身體不適，假日診所又未看診，所以前往延平路三段藥局購買藥物，想要緩解丈夫的不適，但疑似未將大燈熄火就將車輛上鎖離去，導致取車時，才發現車輛無法發動。

因假日各汽車維修廠均無營業，婦人求助無門，丈夫又不斷打電話催促，正當不知如何是好時，恰巧巡邏員警經過，員警初步判斷應該是車用電池蓄電不足，導致引擎無法發動，立即使用警用巡邏汽車協助接電，經測試數次後，總算順利發動引擎，也讓婦人鬆了一口氣。

對於員警積極熱心的協助，婦人感到十分感激，警方也表示，警察工作除了維護治安及交通外，執勤過程如有遇到民眾請求協助，就算不是警察權責職掌之業務，也會秉持視民如親之精神，給予以關懷及協助。