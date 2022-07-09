高雄市大樹區龍目二號橋9日上午8時許發生一件自小客車會車不慎，導致其中一輛自小客車翻落路旁排水溝的事故。警消到場將受到輕傷的曾姓女駕駛送醫，意識清楚。
仁武警方初步調查，當時兩輛自小客車因為會車不慎，發生擦撞後，曾女駕駛的自小客車翻落路旁的排水溝。排水溝深度近2公尺。
警消到場將曾女送往義大醫院醫治。由於該事故地點沒有裝設公家監視器，警方已經展開調查，釐清車禍原因。
高雄市大樹區龍目二號橋9日上午8時許發生一件自小客車會車不慎，導致其中一輛自小客車翻落路旁排水溝的事故。警消到場將受到輕傷的曾姓女駕駛送醫，意識清楚。
仁武警方初步調查，當時兩輛自小客車因為會車不慎，發生擦撞後，曾女駕駛的自小客車翻落路旁的排水溝。排水溝深度近2公尺。
警消到場將曾女送往義大醫院醫治。由於該事故地點沒有裝設公家監視器，警方已經展開調查，釐清車禍原因。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。