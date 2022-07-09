高雄市大樹區龍目二號橋9日上午8時許發生一件自小客車會車不慎，導致其中一輛自小客車翻落路旁排水溝的事故。警消到場將受到輕傷的曾姓女駕駛送醫，意識清楚。

仁武警方初步調查，當時兩輛自小客車因為會車不慎，發生擦撞後，曾女駕駛的自小客車翻落路旁的排水溝。排水溝深度近2公尺。

警消到場將曾女送往義大醫院醫治。由於該事故地點沒有裝設公家監視器，警方已經展開調查，釐清車禍原因。