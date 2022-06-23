新竹市「公道三」新闢道路將在25日正式通車，總統蔡英文今天視察表示，打通後，新竹外環系統就通了，將紓解市區塞車問題，帶動整體發展。

新竹市政府推動「公道三」新闢道路，串聯竹光路與茄苳景觀大道，蔡總統表示，這一路走來，市府團隊做出完善規劃，也向中央爭取資源，為加快進度，到內政部報告多次。

蔡總統說，而「公道三路」從1991年提出來後，歷經多任市長都沒辦法實現，但新竹市長林智堅的團隊做到了，且在面對與住戶的溝通、被拒絕等困境，市府團隊能將心比心，也不放棄，持續與住戶溝通協調，讓問題解決，終於打通這條道路。

蔡總統表示，新竹市政沒有停過，每次前來視察，都能看到建設，如南寮漁港、新竹市立動物園、新竹大車站等，都逐步實現，竹市確實在進步改變，更創不可能為可能。

蔡總統指出，台灣的進步和改變，從每項地方建設開始，再次感謝新竹市府團隊的努力，讓中央和地方能夠密切合作，一起為市民創造福祉、讓城市持續進步。

新竹市副市長沈慧虹也接受媒體聯訪表示，竹市府是會做事的團隊，這條等了30年的「公道三」道路，將在25日正式通車，感謝今天總統前來，為團隊鼓勵，也為竹市民幸福喝采。

對於竹市正副市長先後辭職參選，後續市政規劃？沈慧虹說，離職是代表她堅定參選的決心，竹市府為訓練有素的團隊，一直以來只有想辦法解決所有問題，目前很多的公共建設已陸續完成、實現，之後也會有代理市長，市政不會中斷。（編輯：李錫璋）1110623