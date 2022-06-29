2022新竹市仲夏藝文季將於7月9日至9月3日登場，今年有包括金枝演社、舞鈴劇場、紙風車劇團、唐美雲歌仔戲、優人神鼓、台灣特技團、雲門舞集7個團體連續7個周末帶來7場次經典鉅作，所有場次皆免費入場，陪伴親子開心過暑假。

副市長沈慧虹表示，仲夏藝文季2015年起舉辦至今，邁入第8個年頭，累積超過17萬觀賞人次，如今面對後疫情時代，更要讓孩童走出戶外，欣賞優質藝文演出。

她說，這些年來讓她印象最深刻的是，2017年優人神鼓在府前廣場表演，那天下著雨，觀眾並沒有離開，表演者鼓棒用力敲擊到水花濺起，「藝術是一場修行，表演者台下不只10年功，才能帶來精彩完美演出」。

沈慧虹指出，市府團隊過去7年多不只將設計力導入公共建設，還把藝術植入市民心裡，仲夏藝文季讓沒有機會到藝術殿堂看演出的孩童也能欣賞到最高水準的藝文演出，給予他們最棒、最感動的回憶，也歡迎所有國人來到新竹，吹著新竹風、欣賞最精彩的藝文演出。

文化局指出，2022仲夏藝文季表演團體及場次為7月9日金枝演社《浮浪貢開花》幸福首部曲、7月23日舞鈴劇場《魔幻森林》、7月30日紙風車劇團《三國奇遇》、8月6日唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》、8月13日優人神鼓《鼓聲圓滿》、8月27日台灣特技團《我的時代，你的世代》、9月3日雲門舞集《十三聲》。

演出相關資訊，可至新竹市文化局官方網站查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市新鮮事。