年底九合一大選步步進逼，新竹風城向來藍綠相爭的態勢，在各黨爭鳴後，增添了許多變數。已經確定被國民黨提名參選新竹市長的林耕仁則把握時間爭取選民支持，以「客廳會，與您做伙」的形式，與全市各區地方居民近距離的談心、聊市政，已走過東區、北區後，往香山區邁進，據了解基層反響也相當熱烈。

林耕仁指出，參加客廳會的民眾，都可以盡情暢所欲言，他都會虛心接受指教並盡力改進，將來作為推動市政的實踐者。（圖：翻攝自林耕仁臉書）

與會的陳慶齡議員表示，疫情讓大家變得生疏，不過有客廳會持續與民互動交流，讓彼此關係更加親近，民眾也願意吐露心聲，表達對現任市政的問題，以及對新竹未來的期待。希望大家支持在地做事的林耕仁，年底翻轉新竹，給人民帶來不一樣的改變。

林耕仁也說，客廳會舉辦到現在，有很多好朋友給他支持與鼓勵，同時也有許多意見與對市政的建議，大家都是真心為了家鄉更好，為了讓新竹能夠有真正的轉變，也讓人民的生活越來越好，而這正是他從政以來秉持的初衷「為民服務，當仁不讓」

林耕仁指出，參加客廳會的民眾，都可以盡情暢所欲言，他都會虛心接受指教並盡力改進，成為市民朋友的傾聽者，將來作為推動市政的實踐者。他也感謝一直以來給予鼓勵的支持者，成為他每天勤奮做事的動力，這次選舉提出「舒適減壓，永續新竹」的發展藍圖，也會針對竹市三個區域提出不同重點政策，讓民眾的生活能更好，成為執政有感的市長。

藍綠兩黨在年底新竹市長人選佈局底定，代表藍營出征的林耕仁憑藉著連任六屆新竹市議員的基層民意優勢，繼續深耕基層與民眾搏感情，客廳會中更暢談新竹未來願景，為選戰做足了萬全準備。而民眾黨、時力是否會推派人選，突破傳統藍綠之爭，也讓年底這場新竹百里侯之戰，更引人矚目。