一名從事金融業的47歲男子，處理防疫保險業務忙翻，在工作時突然昏倒失去心跳，緊急送急診CPR後雖恢復心跳，但仍意識不清。因患者原先心血管已慢性阻塞約90％，此次送醫為急性心肌梗塞，緊急裝置血管支架後才清醒，順利撿回一命。

●「走路喘、運動耐受力降」是警訊 建議就醫評估

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成表示，這位患者不菸、不酒、不檳且沒有三高和心血管疾病家族史，在他工作昏倒的一週前，因感覺近期走路稍喘、運動耐受力下降，但沒有胸悶、胸痛的症狀，而到澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經醫師評估後，當天做抽血檢查及安排後續做運動心電圖檢測，但病患因工作繁忙，為避免造成其他同事困擾，並未前往做運動心電圖檢查。

●運動心電圖 可看出八成心血管問題

劉昱成說明，心血管粥狀硬化到一定程度後才會出現症狀，運動心電圖檢查約有八成的心血管問題看得出來，越早發現心血管疾病可以用藥物治療，或更嚴格控制膽固醇，以防病情的惡化。

劉昱成補充，患者在昏倒失去心跳後，送急診搶救回心跳並插管，從心電圖顯示是急性心肌梗塞，血栓塞在冠狀動脈的左前降支，經緊急心導管手術先將小血栓抽出，再用血管內氣球擴張狹窄的血管，裝置血管內支架，血流恢復暢通後血壓和心跳逐漸穩定，意識也已恢復，但仍需在加護病房住院後續觀察。

●低風險非零風險 「心肌梗塞」漸進式

劉昱成指出，年輕、不菸、不酒、不檳，沒有三高和心血管疾病家族史的人，看起來是心肌梗塞低風險的人，但低風險不等於零風險，要用自己的身體狀況做比較。

如果覺得近期身體狀況明顯有變化，例如易喘、活動力下降，雖然只是小小的差異，可能已隱藏心血管的問題，千萬不要以為沒有壞習慣，身體都好好壯壯，而輕忽心肌梗塞的可能。