澎湖縣政府表示，一位59歲女性確診重症病患6月1日住進三總澎湖分院，診斷新冠肺炎合併急性心肌梗塞，當日院方緊急協助放置心導管支架後，轉入負壓病房繼續治療，但7日凌晨突然意識不清，呼吸、心跳衰竭，經醫師搶救無效不幸往生。

澎湖縣政府衛生局表示，這名患者在手術後也給予預防血栓藥物及抗病毒藥物瑞德西韋治療，症狀緩解、心肌酵素明顯改善，血氧均正常。不過令人遺憾的是，7日清晨病人的病情開始發生變化，突然意識喪失，沒有呼吸心跳，經醫師急救至凌晨1點50分，搶救無效宣告死亡，推測可能是血栓再度塞到冠狀動脈造成心臟休止，確切死因由指揮中心認定。

澎湖縣政府指出，三總澎湖分院依據衛福部核定傳染病應變計畫，於舊大樓分別開設負壓隔離病房6床、一般隔離病房8間8床，一般隔離病房開設期間設備投入計有每床氧氣設備(大、中及小型氧氣鋼瓶均有)、12台生理監測器、12台抽吸器及急救車1台等項，設備人力均符合規定。

澎湖縣政府表示，因應國內疫情升溫及配合中央疫情指揮中心醫院病人收治原則，三總澎湖分院已規劃醫療大樓52床為專責病房，並通過衛生局及衛福部核定，目前已完成相關整備工作，預計6月8日起執行病患收療作業。