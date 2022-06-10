澎湖縣政府10日表示，澎湖第二次追加劑疫苗(第四劑)已陸續施打，呼籲65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，盡速預約施打，增加身體保護力。

澎湖縣政府表示，由於接種第二次追加劑(第四劑)須與第一次追加劑(第三劑)間隔五個月以上，全縣有近6012位民眾符合接種資格，為提高長者施打疫苗意願，6月30日前，澎湖籍75歲以上長者，接種疫苗可領2000元禮券，鼓勵長者踴躍施打。

澎湖縣政府表示，符合資格的民眾可透過衛生所或合約醫療院所進行預約，不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可選擇Moderns(莫德納)疫苗半劑量、BioNTech(BNT)疫苗全劑量或高端疫苗全劑量施打。

澎湖縣政府表示，疫情進入高峰時期，疫苗接種是避免Covid-19感染及降低因感染造成重症、住院及死亡風險最有效的方式，為維護長者及高風險族群健康，尚未接種完整疫苗者，盡速接種，保護自身及親友健康。

澎湖縣政府提醒，符合資格民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡及Covid-19疫苗接種紀錄卡，並於接種前評估時，說明過去疫苗接種史，以利醫生評估，接種疫苗後也請多加留意身體狀況，如持續發燒48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加快、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。