中央日前宣布5至11歲兒童接種新冠疫苗第2劑間隔時間，從現行12周縮短成4周，疾管署長周志浩今天於行政院會後記者會表示，預計從6月下旬開始施打，規畫以醫療院所及校園施打雙軌進行，具體實施時間由各地方政府安排。

衛福部今於行政院會報告疫情及應處情況，周志浩指出，最近一周的新增病例數為45萬多，已較前一周約50萬再下降10％，北部地區甚至下降達20％，桃竹竹苗下降18％，中彰投下降1％，雲嘉嘉南上升1％，高屏下降4％，花東下降14％。目前處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中重症及死亡病例數預期持續維持高點。

行政院長蘇貞昌聽取報告後表示，原本推估5月底會確診破15萬或20萬人的假設，所幸並沒有發生，而且自端午連假後，已經連續2週持續從高原期緩步下降中，中南部縣市的病例增長幅度也逐漸趨緩，但我們還是不能掉以輕心。

蘇貞昌指示衛福部持續注意中重症醫療照護量能，特別是對急重症兒童的照護，另外，也要持續就住宿型長照機構、護理之家及老人福利機構等確診的住民，使其取得抗病毒藥物能及時與便利，以降低重症及死亡率。

疫苗接種部分，目前疫苗涵蓋率第1劑91％、第2劑接近82.4％，第3劑68.4％，5至11歲兒童疫苗施打率也已經達到73.6％，突破百萬人。為了降低兒童重症及死亡的風險，衛福部專家會議已經決定將兒童第2劑疫苗間隔週數縮短為4至8周。

有關兒童第2劑疫苗接種規畫，周志浩表示，將採取雙軌的方式進行，包括由各地方衛生所分配疫苗給醫療院所；另外，各縣市衛生局也將安排進入校園施打，因日期涉及疫苗配送，確實施打日期由地方政府安排，原則上會在6月下旬安排施打。