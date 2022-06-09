半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）宣布，已與義大利功率半導體測試設備商Collaudi Elettronici Automatizzati（CREA）達成收購協議，未來將成為子公司歐洲愛德萬測試（Advantest Europe）的獨資子公司。

CREA總部位於義大利杜林（Torino）附近的契里厄（Cirie），測試產品涵蓋所有種類的功率元件，獲全球半導體公司青睞採用。愛德萬測試表示，交易完成將取決於監管單位批准。

全球因應氣候變遷帶動電動車與節能數據中心發展，帶動功率IC需求，以對相關應用達到有效率供電目標。製造商正加快研發具高功率特性的次世代碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）功率元件，並逐漸將功率半導體整合進其他元件，預期功率元件市場未來將大幅成長。

CREA長年耕耘功率半導體測試設備的研發與生產，累積豐富經驗，包括最新的SiC、GaN半導體。愛德萬測試表示，可望藉由此次併購，為來自各大領域的客戶群提供更多元的測試與量測解決方案。

愛德萬測試總裁暨執行長吉田芳明表示，收購CREA有助公司在變化萬千的半導體價值鏈上，進一步拓展測試與量測解決方案，滿足更廣泛的客戶需求。

吉田芳明指出，待CREA的產品線、開發能力、雄厚的客戶群和世界級研發團隊整合進集團後，將擴增愛德萬測試的功率半導體測試解決方案產品組合。隨著功率元件市場持續成長，對於此次併購將為集團及客戶追求「淨零排放」做出貢獻有信心。