台南市南化區農會13日開始收購金煌，今年因結果率差，預估只有去年3成的量。（劉秀芬攝）

台南市南化區農會為服務農友，芒果產季收購愛文、金煌協助產銷，今年金煌收購13日已啟動，首日進貨量只有5噸，價格則比去年好，一級品每台斤現收27元；總幹事溫進添表示，雖然今年芒果量少，國內市場就很搶手，但也會維持外銷市場出貨。

曾姓農友表示，今年金煌結果與愛文一樣，早花受到氣候影響，結果不佳，第2、3波花狀況有好一點，估計整體量大約只有去年3成，不過今年金煌大部分個頭算大，一級品600克至1000克的占6成以上，在台北拍賣市場行情也不錯，上價每公斤有67元。

不過農友也感嘆說，人工、農藥資材都漲價，就算現在價錢好，但沒有量，收入還是減少。有農友說，去年產量多，包了3萬顆，今年只包了9000顆，如果2星期後量出來了，價格也是會回跌。

南化區農會表示，農會從1990年代就開始收購金煌協助銷售，還成立自有品牌「大帥哥」，拓展外銷市場，以香港為主，還有新加坡等東南亞市場；農友交貨到農會，省下分級、包裝時間與費用，不只附近左鎮、玉井農友來交貨，連高雄甲仙農友也喜歡到南化農會交貨。

農友把金煌運到南化農會集貨場後，農會選果師得一顆一顆拿起來檢視，嚴格分成3級，「受氣候影響，今年早花金煌部分果皮太花，很可惜」，農會員工表示，今年芒果很搶手，很多盤商、貿易商都來詢價要購買了。

溫進添表示，今年芒果產量少，外銷收購價也喊得比去年高，但聽說芒果可能被列大陸下波禁止入口名單，南化芒果出口大陸占4成，因此但不管國內、國外市場，還是要持續促銷。