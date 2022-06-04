美媒《華爾街日報》周五（3日）引述知情人士稱，一間中國晶片製造商的荷蘭子公司去年7月收購英國一間神祕的晶片廠，但美國政府遊說英方考慮取消交易後，英方展開調查，恐令交易取消。

中國企業聞泰科技持有的荷蘭公司安世半導體（Nexperia）當時以約8000萬美元，購下位於威爾斯港口城市的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）。據報美國駐英大使館一名外交官近數周向英國官員表示，若該工廠能重回英國手中，將有助英國成為電動車所需重要晶片的製造中心，美方樂見上述交易取消，但無強硬要求。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆上周對這宗收購案展開國安審查，英國政府近來獲得新權力，能基於國安理由調查外國收購案，甚至可追溯已完成收購案。據報聞泰與中國政府有關聯，但安世半導體發言人指，紐波特晶圓製造廠不構成國安風險，其大多製造普通電器的晶片。但有消息稱，該廠已開始轉而製造化合物半導體，對電動車電池十分關鍵。