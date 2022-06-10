首次中英產業合作對話9日以視訊形式召開。大陸工業和資訊化部部長肖亞慶稱，中國願與英國深化新能源汽車、數位經濟等領域技術合作，推動推動產業鏈供應鏈穩定暢通，夯實兩國產業合作基礎。
英國商業、能源暨產業策略部部長夸騰（Kwasi Kwarteng）與英國數位、文化、媒體暨體育部政務次長菲利普（Chris Philp）出席會議。
肖亞慶指出，去年10月和今年3月，習近平主席兩次同強森首相通電話，為推進兩國關係行穩致遠指明了方向。中英產業合作互利共贏，取得了不少成果。中方願與英方深化新能源汽車、數位經濟、綠色製造等領域政策協調、標準融合、技術合作，共同推動產業鏈供應鏈穩定暢通，打造開放、公平、非歧視的市場環境，進一步夯實兩國產業合作基礎。
誇騰表示，產業合作對話對於英中雙方實現減碳減排目標，推動新能源汽車產業發展，促進數位產業化都具有重要意義，希望雙方今後開展更多務實合作。
會上，雙方共同簽署首次中英產業合作對話聯合成果文件。
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