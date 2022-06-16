產業研究機構英國食品雜貨分銷協會(IGD)周四指出，英國食品價格通膨可能會在今年夏天飆到15%的高水準，並且持續到2023年。
IGD最新報告指出，英國的家庭將遭受食品飲料價格大漲的沉重打擊。
IGD預測，一家四口的家庭到2023年1月的平均每月食品支出將為439英鎊(約528美元)，高於2022年1月的396英鎊。該機構也預計肉類、穀類、乳製品、蔬菜和水果的上漲最明顯。並且以小麥為飼料的例如雞肉產品也將在短期內升高。
該調查機構預測，食品價格的高通膨會持續到2023年中旬，並且有幾個因素在推動著食品通膨，諸如烏克蘭戰爭、此前已存在的供應鏈困境、貨幣政策的失效及英國脫歐影響等。
IGD首席經濟學家James Walton說，不會很快地看到生活成本的壓力出現緩解，目前也已經看到有些家庭不吃肉類食品，凸顯出食品成本的壓力。
英國人也開始在購物行為上做出改變，例如避開主流超級市場轉向折扣商店，從知名品牌產品轉向標榜低價的產品。
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